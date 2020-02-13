أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه "في إطار عمل المديرية العامة لأمن الدولة في ​مكافحة الفساد​ وهدر المال العام، أوقف مكتب ​مرفأ بيروت​ التابع للمديرية العامة عددا من المستخدمين الجمركيين والموظفين العاملين في مرفأ بيروت بعد قيامهم بتشغيل آليات ومعدات أرضية تابعة لإدارة المرفأ من دون قسائم مالية مدفوعة مسبقا لصالح خزينة الدولة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، فتم توقيف رئيس مكتب تشغيل الرافعات الشوكية (ر.س) عن العمل لمدة شهر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه وضبط عدد من ​الهواتف الخليوية​ العائدة للموظفين وأودع المحضر مع المضبوطات جانب ​النيابة العامة المالية​ بناء لإشارتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف مستخدمين جمركيين وموظفين في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.