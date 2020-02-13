المرصد السوري: مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع قسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات العنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات "قسد" على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة"
وتحدث المرصد عن "قصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر".
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