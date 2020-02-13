المرصد السوري: مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع قسد

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية ل​تركيا​ خلال ال​اشتباكات​ العنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات "قسد" على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان و​العريش​ وتلة عويش و​القاسمية​ وأم عشبة"

وتحدث المرصد عن "قصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف صوامع العالية جنوب ​رأس العين​ ب​ريف الحسكة​، إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محاور تل تمر".