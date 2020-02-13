دفاع الفيليبين: توقف جميع التدريبات العسكرية المشتركة مع أميركا في آب

أعلن وزير الدفاع الفيلبيني دلفين لورنزانا أن "جميع التدريبات المشتركة بين ​الفلبين​ و​الولايات المتحدة​ سوف تتوقف بعد دخول قرار وقف اتفاقية الدفاع التي يبلغ عمرها 21 عاما حيز التنفيذ في آب المقبل، مشيرا الى أنه "بإمكان الولايات المتحدة أيضا اختيار وقف الأنشطة حتى قبل سريان مفعول وقف اتفاقية ​القوات​ الزائرة لعام 1999 بعد مرور 180 يوما على إرسال إشعار الوقف من جانب ​الحكومة​ الفلبينية أمس الأول الثلاثاء".

وأوضح في بيان أنه "مع تقديم إشعار رسمي لإنهاء اتفاقية القوات الزائرة، سوف تستمر التدريبات العسكرية المزمع إجراؤها هذا العام مع الأمريكان كما هو مقرر في غضون الـ 180 يوما التي تظل فيها الاتفاقية سارية. لكن نظراءنا الأميركيين قد يختارون وقف التدريبات المقررة قبل انتهاء الـ180 يوما وبمجرد أن يصبح الأمر نهائيا، سوف نتوقف عن إجراء ​مناورات​ معهم".