هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شرق إيران

ضربت ​هزة أرضية​ بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ضواحي مدينة ديهوك الواقعة في محافظة ​خراسان​ الجنوبية، شرق ​إيران​.

وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في بيان بأن الهزة الأرضية وقعت في عمق 6 كم من سطح الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" أنه لم ترد حتى الآن أي ​تقارير​ بوقوع أضرار محتملة جراء هذه الهزة الأرضية.

وكانت هزة أرضية، بقوة 4.5 درجة، ضربت أمس الأربعاء، منطقة شفت في ضواحي محافظة جيلان، شمالي إيران.