هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شرق إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ضواحي مدينة ديهوك الواقعة في محافظة خراسان الجنوبية، شرق إيران.
وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في بيان بأن الهزة الأرضية وقعت في عمق 6 كم من سطح الأرض.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء هذه الهزة الأرضية.
وكانت هزة أرضية، بقوة 4.5 درجة، ضربت أمس الأربعاء، منطقة شفت في ضواحي محافظة جيلان، شمالي إيران.
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