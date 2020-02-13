حكومة استراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ ان بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر ​الصين​ الرئيسي أسبوعا آخر.

ولفت إلى أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا. وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من شباط؟

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 1362 حلة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط ب​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد-19) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.