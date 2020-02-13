الشرطة المغربية: ضبط أكثر من 7 أطنان من الحشيشة

أعلنت الشرطة المغربية عن ضبط 7.5 أطنان من الحشيشة في ضواحي مدينة كلميم جنوب المملكة، وتوقيف ثمانية أشخاص يشتبه بارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشحنة المحجوزة ضبطت في أماكن متفرقة داخل مستودعات وفي سيارة رباعية الدفع، مشيرا إلى ضبط بندقيتين للصيد و108 خراطيش وأربع سيارات ومبلغ مالي، ووضع الموقوفون الثمانية رهن التوقيف الاحتياطي بينما تستمر التحقيقات لرصد ارتباطاتهم المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وغالبا ما تضبط السلطات المغربية كميات من الحشيشة إذ تعتبر المملكة من المنتجين الرئيسيين لصمغ القنب الهندي الذي ينتج منه هذا المخدر، على ما يفيد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وضبطت حوالى 179 طنا منه العام الماضي، في عمليات متفرقة.
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