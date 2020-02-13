الجمارك الأميركية تعثر على حيوانات نافقة في حقيبة راكب صيني وتعتقله

اقدم ضباط الجمارك في الولايات المتحدة الأميركية على اعتقال مسافر في مطار واشنطن، حاول نقل طيور نافقة في حقيبته.
وفي التفاصيل أنه قدم مواطن صيني إلى أميركا من بكين، وكانت الحيوانات مختومة في كيس بلاستيكي شفاف، وقال الرجل أنه أحضرها إلى ولاية ماريلاند كطعام لقطته.
وأخذ موظفو المطار الكيس وقاموا بإحراقه، وشدد الضباط أنه يمنع إدخال الطيور إلى الولايات المتحدة خشية من أن تكون ناقلة لإنفلونزا الطيور أو غيرها من الأمراض.
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