الجمارك الأميركية تعثر على حيوانات نافقة في حقيبة راكب صيني وتعتقله

اقدم ضباط الجمارك في ​الولايات المتحدة الأميركية​ على اعتقال مسافر في مطار ​واشنطن​، حاول نقل طيور نافقة في حقيبته.

وفي التفاصيل أنه قدم مواطن صيني إلى أميركا من بكين، وكانت ​الحيوانات​ مختومة في كيس بلاستيكي شفاف، وقال الرجل أنه أحضرها إلى ولاية ​ماريلاند​ كطعام لقطته.

وأخذ موظفو ​المطار​ الكيس وقاموا بإحراقه، وشدد الضباط أنه يمنع إدخال ​الطيور​ إلى الولايات المتحدة خشية من أن تكون ناقلة لإنفلونزا الطيور أو غيرها من ​الأمراض​.