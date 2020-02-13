السلطات الصينية تقرر تعليق الدراسة حتى 16 آذار بسبب فيروس كورونا

قررت ​السلطات الصينية​ تعليق الدراسة في البلاد حتى 16 آذار بشكل مبدئي، بسبب ​فيروس كورونا​ الذي سيطر على عدة مناطق في البلاد. إضغط للمزيد

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