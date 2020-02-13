الصين تخفض رتبة مدير المكتب المسؤول عن شؤون هونغ كونغ









اسماء السيد - بكين: خفضت الصين رتبة رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، وفق ما أعلن مجلس الدولة الخميس، في أعقاب أشهر من الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.

أعيد تعيين تشانغ شياومينغ في منصب نائب رئيس المكتب الذي سيتولاه المسؤول الصيني الكبير شيا باولونغ. ويأتي هذا التعديل بعد أشهر من الاضطرابات السياسية في هونغ كونغ، اعتبرت أكبر تحد لبكين منذ إعادة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في 1997.

ومكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الصين هو أكبر هيئة سياسية مكلفة شؤون هونغ كونغ. والمدير الجديد شيا باولونغ، يتولى منصب الأمين العام لأعلى هيئة استشارية في البلاد.

نزل ملايين الأشخاص في هونغ كونغ منذ يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى سلطات البر الصيني. وتصاعدت الاحتجاجات لتطالب بمزيد من الحريات ومحاسبة الشرطة.

في الأيام القليلة الماضية واجه قادة هونغ كونغ مزيدا من الانتقادات على خلفية نقص الموارد والأقنعة الطبية والذي برز خلال إجراءات التصدي لوباء فيروسي ظهر في الصين القارية.

