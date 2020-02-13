تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة السياحية قبالة اليابان







اسماء السيد - طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو الخميس عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الراسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد. وقال كاتو انه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا. وهذا يرفع حصيلة الاشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" الى 218، اضافة الى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.



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