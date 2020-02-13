توقعات بحدوث عصر جليدي قصير

دبي - بواسطة محمد فارس © Olaf Krüger/imageBROKER.com ذوبان جليد القطب الشماليتوقعات بحدوث عصر جليدي قصير

تسبب سرعة ذوبان الجليد تسارع واضطراب التيارات البحرية في القطب الشمالي. وفي حال تغير الاتجاه الدائم للرياح، فإن هذه المياه التي تصب في المحيط الأطلسي قد تخلق عصرا جليديا قصيرا.

ويفيد موقع Phys.org، بأن خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يتوقعون حدوث عصر جليدي قصير في حال تغير اتجاه الرياح الدائم، ما يسفر عن تجمد كمية المياه العذبة الناتجة عن الذوبان السريع للجليد القطبي التي تصب في المحيط الأطلسي، وخلق عصر جليدي قصير، وبرودة مناخ أوروبا الغربية.

وقد درس الخبراء وحللوا البيانات التي جمعتها الأقمار الصناعية من مراقبتها التيار المحيطي Beaufort Gyre خلال 12 سنة، الذي يضم الماء العذب والجليد، واتضح لهم أن ذوبان الجليد وتحوله إلى كمية كبيرة من المياه الباردة العذبة، يؤدي إلى اضطراب التيار المائي ودورته في المحيط الأطلسي.

شاهد بالصور: الأماكن الأكثر تجمعاً للثلوج في العالم

ويحافظ تيار Beaufort Gyre الذي يشكله اتجاه الرياح باتجاه عقارب الساعة، على توازن البيئة القطبية، والحفاظ على المياه العذبة في طبقة عليا من المحيط المتجمد الشمالي فوق مياه المحيط المالحة والدافئة.

لتساهم في تنظيم مناخ الأرض. وهذه المياه تصب خلال عشرات السنين في المحيط الأطلسي، حيث تنتقل بكميات صغيرة مع التيارات الجنوبية.

وقد تكونت نحو 8 آلاف كيلومترات مكعبة من المياه العذبة نتيجة ذوبان الجليد في تسعينيات القرن الماضي. ونتيجة لعدم وجود غطاء جليدي لهذه المياه فإنها تتسارع بتأثير الرياح وتصب في المحيط الأطلسي. ولكن في حال تغير اتجاه الرياح الغربية، فإن تيار هذه المياه سيتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة، ما يسبب وصول كمية هائلة من المياه الباردة إلى المحيط الأطلسي، مسببا تغير مناخ المنطقة. مع العلم أن اتجاه الرياح في هذه المنطقة كان يتغير سابقا كل 5-7 سنوات، لذلك لا يستبعد حدوث هذا التغير من جديد.

شاهد أيضاً من بي بي سي: لحظة ارتطام عاصفة جليدية بالساحل التركي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي عرب ومسلمون يصوتون في مساجد لأول مرة في الولايات المتحدة اختتمت في ولاية أيوا الأمريكية الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الديمقراطي (وقد تأخر اعلان النتائج، فاز... بي بي سي

محاربة الجريمة في شوارع بغداد الأكثر خطورة لأول مرة سمحت شرطة بغداد لفريق من بي بي سي عربي بمرافقتها وتصويرها وقائدها الرائد عزيز ناصر بي بي سي

شرطي بغداد شرطي بغداد بي بي سي 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان بالفيديو: لحظة ارتطام عاصفة جليدية بالساحل التركي بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

المصدر: earth-chronicles.ru/news