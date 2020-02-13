شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزير الزراعة بالبرلمان.. حجم صادرات القطاع 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضى، مواجهات حادة من نواب المجلس تجاه السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال مناقشة الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة موجهة لوزير الزراعة، عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، فضلا عن أحوال الثروة الحيوانية والسمكية فى مصر وكيفية تعزيزها.

وفى رده على أعضاء البرلمان، كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بعض المعلومات الهامة، نستعرضها خلال الـ13 نقطة التالية:

1- قيمة الصادرات الزراعية بلغت 5 مليارات دولار، وتمثل 20 % من الصادرات السلعية، ونسعى لفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية.

2- التقارير الدولية أبرزت تصدر مصر قائمة إنتاج زيتون المائدة قبل إسبانيا.

3- يتم حاليا العمل على وضع نظام جديد للأسمدة يغلق أبواب الفساد في هذا الأمر ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

4- إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 22.8 طن، واحتياجاتنا داخل مصر لا تزيد عن 50 % من الإنتاج.

5- بلغ حجم تمويل المشروع القومي للبتلو نحو مليار جنيه، ووصل عدد المربين 6230 مربى، وعدد الرؤوس أكثر من 62 ألف رأس.

6- إطلاق المشروع القومى للاستزراع السمكى لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر من 1.8 مليون طن إلى 2.5 مليون.

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7- إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات جديدة، ويقع معظم هذا المشروع فى محافظات الوجه القبلى وهى الأكثر احتياجا، ويستخدم المشروع بعض التكنولوجيا الحديثة.

8- التوسع فى مراكز تجميع الألبان فى المحافظات وإصدار تعليمات وتراخيص لتوسيع هذا النشاط وبحث تمويل هذه المشروعات بفائدة مخفضة، للمربى الصغير.

9- خطة للإسراع في تنفيذ كارت الفلاح، لتوزيع مستلزمات الإنتاج والتقاوى المحسنة، مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

10- خطة لتطوير معهد الأمصال بما يضمن مكافحة جميع الأمراض الحيوانية.

11- اعتماد 14 مزرعة دواجن لتصبح خالية من أنفلونزا الطيور تمهيدا لتصديرها.

12- خطوات جادة لتقنين الأراضى الزراعية لتحقيق الاستقرار لواضعى اليد.

13- الاتفاق مع التنمية المحلية على تطوير 147 مجزر على مستوى المحافظات، ومتوقع الانتهاء من 46 فى سبتمبر المقبل.