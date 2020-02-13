كورونا يقتل 242 شخصًا ويصيب نحو 15 ألف في هوبي الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

أعلنت السلطات الصينية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي، مركز تفشي المرض، ارتفع بواقع أكثر من الثلث خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 48206 أشخاص.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم الخميس، أنه جرى رصد 14840 حالة إصابة جديدة في هوبي، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1310 بحلول نهاية الأربعاء.

وحسب البيانات الرسمية، فإنه تم شفاء 3441 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 33 ألفا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 5647 حالة خطرة.

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وذكرت اللجنة أنها بدأت تشمل الحالات التي جرى تشخيصها من خلال أساليب جديدة.

وعلى خلفية أزمة انتشار "كورونا"، أعلن الحزب الشيوعي الصيني اليوم الخميس، إعفاء رئيس فرع الحزب في إقليم هوبي من مهامه، وتعيين عمدة شنغهاي لهذا المنصب بدلا منه.

من جانبه، ذكر التلفزيون الصيني، أنه تم إرسال 2600 عنصر إضافيين من الأطباء والمسعفين التابعين لمختلف صنوف القوات المسلحة إلى ووهان، عاصمة هوبي، من أجل مكافحة "كورونا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد تحدثت أمس الأربعاء عن استقرار في عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في الصين، محذرة مع ذلك من أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.