انقلاب سيارة نقل محملة بـ 400 اسطوانة بوتاجاز في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز أخميم، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل محملة بـ 400 اسطوانة بوتاجاز، دون خسائر في الأرواح.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بناحية الأحايوة شرق دائرة المركز.

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انتقل اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، والعميد محمد سامي مأمور مركز أخميم وقوات إدارة الحماية المدنية تحت إشراف العميد حسام المصري، مدير الإدارة إلى موقع الحادث.

وتبين من تحريات المقدم طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز أخميم، والرائد إبراهيم صقر معاون مباحث المركز، أنه أثناء مرور سيارة نقل قيادة "عبدالناصر. ع" 60 عامًا، سائق، محملة بـ400 أسطوانة بوتاجاز من مصنع بتروجاز لتعبئة الأسطوانات بذات الناحية، في اتجاه مستودع بوتاجاز أولاد خلف دائرة مركز دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.