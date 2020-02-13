جولات لمهندسي الإرشاد الزراعي على حقول الشعير في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمحافظة بورسعيد، برئاسة المهندس علي سليمان، جولة صباح اليوم الخميس، على الحقول الإرشادية لمحصول الشعير، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير.

وناقش مهندسو إدارة الإرشاد مع مزارعي منطقة الاستصلاح المعاملات الخاصة بمحصول الشعير، بداية من الزراعة وحتى الحصاد، والأصناف المزروعة بالحقول الإرشادية لهذا الموسم، وهي: "جيزة 123 وجيزة 132 وجيزة 133".

كما جرى تعريف المزارعين بالعوامل التي يجب اتباعها قبل طرد السنابل، وجرى المرور على الحقول وتبين أن الحالة العامة جيدة، وتمت التوصية بالاهتمام بمواعيد الري والتسميد في الفترة القادمة من عمر المحصول.