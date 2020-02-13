دهسته المواشي.. مصرع شاب انهار عليه جدار حظيرة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، إثر انهيار جدار حظيرة مواشي عليه، وتدافع الحيوانات فوقه، بمركز الفشن، في بني سويف.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار جدار حظيرة مواشي من البلوك الأبيض بعزبة الملطاوي التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن، ما أسفر عن مصرع "مصطفى.ح.ر" 17 سنة أسفل الجدار، متأثرًا باصابته بكسور متفرقة، وهبوط في الدورة الدموية.
جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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