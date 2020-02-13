الأمم المتحدة تقول إنه تمّ منع رحلاتها الجويّة من السفر من وإلى ليبيا

قالت الأمم المتحدة في ليبيا إنها تأسف لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا. وقد تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وأعربت في بيان اليوم، الأربعاء 12 فيفري 2020، عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث أن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي التي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضررا من النزاع .