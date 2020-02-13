كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطن تركي يقاطع خطاب أردوغان: "أبنائي جوعى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى مواطن تركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال لقاءه مع نواب وأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة.

ووجه المواطن التركي حديثه لأردوغان قائلًا: "فصلوني من عملي بحجة مشاركتي في المحاولة الانقلابية. زوجتي وأبنائي جوعى. ساعدني".

وقد هبطت الليرة التركية حوالي 0.8% أثناء التعاملات، الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو الماضي بعد أن حذر أردوغان قوات النظام السوري من مواصلة استهداف الجنود الأتراك في شمال غربي سوريا.

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وقتل 13 جندياً تركياً في محافظة إدلب في أسبوع واحد في قصف من قوات النظام أثار قلقاً من اتساع الصراع بين البلدين الجارين.

وبحلول الساعة 1710 بتوقيت غرينتش سجلت العملة التركية 6.0520 مقابل الدولار الأميركي، منخفضة 0.6% عن الإغلاق السابق

البالغ 6.0170. وفي وقت سابق الأربعاء هبطت الليرة 0.79% إلى 6.0650 للدولار وهو أضعف مستوى لها منذ الثامن والعشرين من مايو، نقلًا عن قناة العربية.