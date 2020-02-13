كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم تركيا بالفشل في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن "نجاحات قوات النظام السوري في إدلب سمحت بإنشاء منطقة آمنة هناك تنص عليها مذكرة سوتشي، بعد أن فشلت تركيا في تنفيذ هذه المهمة".

وارتفعت وتيرة المواجهات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا وتركيا وصلت ذروتها أمس الأربعاء.

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وفي بيان صحفي، قال اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية: "بسط النظام السوري السيطرة على جانب من طريق M5 الدولي، يمر عبر أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، وهزم التشكيلات المسلحة التابعة لهيئة تحرير الشام والمتحالفة معها، التي كانت تستولي عليه".

وأضاف: "أسفر ذلك عن إنشاء منطقة آمنة تنص عليها المذكرة الروسية التركية، التي تم إبرامها يوم 17 سبتمبر 2018".