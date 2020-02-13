كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الفيتنامية تسجل خسارة 10.8 مليون دولار بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية HVN.HM اليوم الخميس، إنها تخسر ما يصل إلى 250 مليار دونج (10.8 مليون دولار) أسبوعيًا من إيراداتها بسبب قيود السفر الناتجة عن فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن شركة الطيران تخفض عملياتها وتحاول خفض تكاليف التخلص من تأثير الوباء، و"تحقيق نتيجة مالية إيجابية" لهذا العام.

وقد اوقفت جميع الرحلات الجوية من والى البر الرئيسى للصين منذ نهاية يناير، مما أثر مباشرة على 70.000 زائر شهريا بين البلدين.

وقالت الشركة: "لقد أدى الوباء إلى انخفاض كبير في الطلب على السفر من جانب السياح المحليين والدوليين في شبكة فيتنام"، مضيفة أن عدد ركابها على الطرق المحلية انخفض أيضًا بنسبة تتراوح بين 20٪ و30٪ خلال الأسبوعين الماضيين.

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تعد الصين، حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى أكثر من 1300 شخص، أكبر مصدر للسياح الأجانب في فيتنام وأكبر شريك تجاري لها. مثل السياح الصينيون ثلث 18 مليون سائح أجنبي زاروا فيتنام العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة الخطوط الجوية الفيتنامية قبل الضريبة بنسبة 1.72٪ العام الماضي لتصل إلى 145.4 مليون دولار.

وقالت الحكومة يوم الأربعاء إن الفيروس كلف شركات الطيران الفيتنامية نحو 10 تريليونات دونج حتى الآن من العائدات المفقودة.

