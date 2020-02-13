كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل 44 حالة "كورونا" جديدة على متن السفينة "دياموند برينسيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في اليابان44 حالة أعراض تظهر الإصابة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس إلى 218 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليابانية.

وكانت السلطات في إقليم هوبي الصيني، قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1310 شخصا، والمصابين إلى 48.2 ألف وشفاء نحو 3441 حالة.

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وفي بيان قالت السلطات الصينية: "تم تسجيل 14840 حالة جديدة في الإقليم، ويخضع للعلاج في المراكز الطبية نحو 33 ألف شخص، منهم 5647 بحالة حرجة، وقضى 242 شخصا أمس الأربعاء، وبهذا ووصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 1310"، مشيرة إلى أن "عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في الإقليم وصل إلى 48.2 ألف شخص"

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه"، وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.