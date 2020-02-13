وقع في الفخ.. انتكاسات متكررو تلاحق أردوغان

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى خلافات الرئيس التركي داخليا وخارجيا:"

*على الصعيد الداخلي

عام 2020 استقالة 5 وتهديد 80 عضوًا

ومع بداية العام الجديد، ورغم ما يواجهه النظام التركي من ضغوطات دولية بسبب غزوه للأراضى الليبية، إلا أن خسائر حزب العدالة والتنمية لم تنتهِ، وقالت تقارير صحفية، إن هناك استقالة 5 من أعضاء الحزب الحاكم، فضلا عن نية 80 عضوًا للاستقالة والانضمام لـ حزب داود إوغلو.

*أما على الصعيد الخارجي

فقد إشتدت حدة الخلاف بين تركيا وفرنسا، خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا بشأن الازمة الليبية، حيث زاد التلاسن بين الدولتين، بعد اتهام تركيا لفرنسا بدعم الجيش الوطنى الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على حد وصف متحدث الخارجية التركية، والذى يرى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يروج لشائعات بعيدة عن الحقيقة ضد النظام التركي.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد استند متحدث الخارجية التركي إلى تاريخ فرنسا الاستعمارى فى إفريقيا وتحديدًا الجزائر، كنوع من أنواع الرد على الانتقادات التى توجه إليهم من الجانب الفرنسي.

