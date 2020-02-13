حزب الطليعة يهنئ لويزة حنون بعد مغادرتها أسوار السجن

بعد خروج السياسية الجزائرية لويزة حنون من السجن، وجه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أمس الأربعاء، برقية تهنئة للوجه الجزائري البارز.

وقال حزب الطليعة إنه تلقى خبر الإفراج عن حنون “بابتهاج كبير”، معبرا عن تضامنهم اللا مشروط معها، ومعتبرا أن سجنها تضييق على مسارها النضالي.

وخلال ذات المراسلة، دعا حزب الطليعة حزب العمال الجزائري إلى “النضال الوحدوي المغاربي المشترك من أجل إرساء مغرب عربي موحد ينعم بالسلام والأمن، وبالكرامة والحرية والديمقراطية”.

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وأصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية، يوم الاثنين الماضي، حكما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وتعتزم هيئة دفاع حنون الطعن في الحكم الصادر ضدها عن تهمة “عدم التبليغ عن جناية”، معتبرة في نفس الوقت أن هذا الحكم دليل على براءتها من التهمتين الخطيرتين “التآمر على سلطة الدولة”، و”التآمر على سلطة الجيش” التي تم إدانتها على أساسهما بـ15 سنة سجنا نافذا من قبل المحكمة العسكرية في 25 سبتمبر 2019.