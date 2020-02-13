بناية جديدة لصحافة الاستقلال

تستعد جريدتا «العلم» و«لوبينيون» للانتقال إلى عمارة جديدة، مكونة من أربعة طوابق قرب مسرح محمد الخامس بالرباط، بعدما باع حزب الاستقلال أخيرا المقر الذي يضم الجريدتين والمطبعة في شارع الحسن الثاني بالرباط، واشترى مقرا جديدا بمقاطعة حسان.

وعلمت «أخبار اليوم» أن حزب الاستقلال تخلى عن طبع جريدته في مطبعته المملوكة لشركة «الرسالة»، والتي يستعد لبيعها أيضا على أساس إدخال إصلاحات على جريدة الحزب، سواء من حيث الطبع أو المضمون. وتأتي هذه الإصلاحات في سياق خطة سبق أن قدمها نزار بركة، الأمين العام للحزب، للنهوض بصحافة الحزب.