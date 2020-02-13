إصابة امرأة في حريق منزل بكفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل ببلدة كفر قرع، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن إصابة امرأة بصورة طفيفة من جرّاء استنشاقها الدخان المنبعث من الحريق.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ من امرأة تصرخ وتطلب النجدة، واتضح لطواقم الإطفاء أن الحريق شب في المطبخ بالطابق الأول وأن امرأة تواجدت في شرفة الطابق. وخلصت الطواقم المرأة العالقة إلى جانب تخليص قطين وإخماد الحريق. وباشر خبير الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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وفي سياق متصل، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".