شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: علاقتنا مع السعودية حيوية لمواجهة إيران والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية حيوية لمواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "نتفق مع السعودية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن". وعبر بومبيو عن سعادته بلقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي الذي يجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. Advertisements وبحث الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته التي استهلّها بلقاء مع بومبيو بمقر الخارجية الأمريكية، العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين الصديقين. وناقش الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية. وعبر وزير الخارجية السعودي عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق أهدافهما المشتركة. حضر اللقاء من الجانب السعودي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له.

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