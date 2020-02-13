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صحيفة تتحدث عن المرونة التي تتميز بها السياسات الاقتصادية في الإمارات 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

أكدت صحيفة إماراتية ،أن إفصاحات المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، والأرباح المتحققة خلال العام 2019، تعكس مستوى تميز أداء الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، مدفوعاً بسياسات حكومية وتشريعات صبّت باتجاه تنشيط الحركة الاقتصادية وتحصينها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

 

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس إلى أن سياسات التنويع والتحفيز الاقتصادي، عززت أيضاً من جاذبية الدولة للاستثمار، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الجانب، منها قانون الاستثمار الأجنبي، والإقامة الذهبية، وإنشاء حاضنات للشركات المتوسطة والصغيرة، وسهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع استقطاب المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.

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وقالت إن المرونة التي تتميز بها السياسات الاقتصادية في الدولة، هي سبب رئيس في تحسن أرقام النمو باطراد، ومكّنتها من تصدر قائمة النمو الاقتصادي خليجياً وعربياً، وتحديداً ما حققته الإمارات من نمو في القطاع غير النفطي، في وقت تشير فيه تقديرات إلى استمرار هذا النمو خلال الأعوام المقبلة بفعل مواكبة الدولة للمتغيرات واستمرار تبني سياسات داعمة للاستثمار.

 

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن سياسة الانفتاح على القطاع الخاص، بوصفه شريكاً في تحسين حركة التنمية والنمو، إلى جانب ما تشكّله الإمارات من ملتقى لرجال المال والأعمال في مختلف التظاهرات الاقتصادية الكبرى المقامة على أرضها، والشراكات الاقتصادية مع دول كثيرة، هي عوامل أخرى في نجاح ومتانة السياسة الاقتصادية الإماراتية التي شكلت نموذجاً وموضع إشادة مؤسسات اقتصادية دولية في تقاريرها الدورية. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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