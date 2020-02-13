شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.