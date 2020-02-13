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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الخميس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على المناطق المكشوفة يصبح رطبا خلال الليل وصباح الجمعة وقد يتشكل الضباب الخفيف شرقا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر صباحا.

 

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على المناطق المكشوفة يصبح رطبا خلال الليل وصباح الجمعة وقد يتشكل الضباب الخفيف شرقا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر صباحا.

 

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

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يكون الموج في الخليج العربي مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والمد الثاني عند الساعة 04:51 والجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:18 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:51 والمد الثاني عند 01:01 والجزر الاول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:36 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 21 14 75 40 دبي 21 17 65 40 الشارقة 20 17 65 40 عجمان 21 17 75 40 أم القيوين 20 16 75 40 رأس الخيمة 20 17 80 45 الفجيرة 23 18 75 50 العين 21 16 90 40 ليوا 21 14 65 35 الرويس 18 14 75 40 السلع 17 13 75 40 دلما 19 14 65 45 طنب الكبرى 20 15 75 45 طنب الصغرى 20 15 75 45 أبو موسى 20 15 75 45 .

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