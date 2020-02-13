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القوات الشرعية تستهدف الميليشيا الحوثية في الجوف والضالع

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

قصفت مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف.

 

 

واستهدف القصف مواقع وتجمعات الميليشيا في جبال الساقية والمحزمات المطلة على مديرية الغيل، ما أدى إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، كما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

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وفي محافظة الضالع استهدفت مقاتلات التحالف، فجر اليوم، تجمعات الميليشيا المتمردة، غربي مديرية قعطبة شمال المحافظة.

 

 

واستهدف القصف تجمعات المليشيا في منطقة بيت الشرجي، وأطراف حبيل العبدي، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

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