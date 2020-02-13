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شكرا لقرائتكم خبر عن " الربيزي" يكشف كافة الوسائل التي استخدمها الإصلاح ضد شعب الجنوب والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
كشف الناشط السياسي أحمد الربيزي، عن الوسائل التي استخدمها حزب الإصلاح ضد شعب الجنوب.
وقال الربيزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "لدينا تجارب عديدة خلال مسيرة نضالنا، منذ الغزو في٩٤م، فقد راهنوا على وأد ثورة شعبنا".
واختتم : "استخدموا كافة الوسائل بدءًا من شراء ذمم البعض، مروراً بعقد المؤتمرات وحياكة المؤامرات، وصولا إلى القمع والقتل بدمٍ بارد، والاعتقال والتنكيل ونشر الإرهاب، ولكن شعبنا صامداً، وسيظل يفشل كل المؤامرات".
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