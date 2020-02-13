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تصاعد حدّة الانتهاكات في شبوة بعد اجتياحها من قوات حزب الإصلاح 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

وصف ناشطون حقوقيون وإعلاميون يمنيون الانتهاكات التي يمارسها الإخوان المسلمون في مناطق سيطرتهم بحق معارضيهم، بأنها نفس ممارسات الحوثيين في المحافظات التي تسيطر عليها.

 

وكشفت مصادر عن تصاعد حدّة الانتهاكات في محافظة شبوة بعد اجتياحها من قوات حزب الإصلاح فرع جماعة الإخوان في اليمن، وشروع الحزب في تطبيق منهج القمع وترهيب الخصوم وإدارة المناطق بقبضة أمنية.

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الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الإخوان في شبوة، تنوعت بين قتل المتظاهرين بدم بارد وشن حملات اعتقال واسعة ونهب الممتلكات العامّة والخاصة، وصولا إلى تجريف مؤسسات الدولة والإقالة التعسفية للموظفين المنتمين إلى تيارات سياسية أخرى واستبدالهم بعناصر موالية.

 

ووفقا لشهود عيان فقد شهدت محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن حالة من الانفلات الأمني وعودة العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة، في أعقاب اجتياح المحافظة من قبل جماعة الإخوان ومغادرة النخبة الشبوانية التي استطاعت تحجيم نشاط القاعدة في شبوة خلال الفترة الماضية.

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