بالصور.. استمرار تنظيف الخلاني والسنك والخلفاء

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن استمرار تنظيف مناطق الخلاني والسنك والخلفاء وسط العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادرها تقوم بتنظيف وغسل ساحة الخلاني وجسر السنك وشارع الخلفاء وسط العاصمة". Advertisements

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