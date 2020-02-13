مقتل واصابة 12 شخصا بهجوم ارهابي في خانقين

افاد مصدر امني، الخميس، بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم ارهابي في خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر ارهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات امنية في اطراف قضاء خانقين، واثناء اخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة ادت الى مقتل شخصين واصابة 12 اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طاريء، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".