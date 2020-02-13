افاد مصدر امني، الخميس، بأن 12 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم ارهابي في خانقين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر ارهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات امنية في اطراف قضاء خانقين، واثناء اخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة ادت الى مقتل شخصين واصابة 12 اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طاريء، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل واصابة 12 شخصا بهجوم ارهابي في خانقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.