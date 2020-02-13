الرافدين يمنح قروضا تصل لـ50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منحه قروضا تصل لـ50 مليونا للموظفين و30 مليونا للمواطنين.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حدد ب 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن".

Advertisements

واضاف ان "مدة تسديد القرض 10 سنوات"، مشيرا الى ان "التقديم على قرض الترميم وتاهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمتقاعدين وفق اليات وضوابط معينة.