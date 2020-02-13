التميمي يعلن سحب دعمه لحكومة علاوي

اعلن النائب رياض التميمي، الخميس، سحب دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، "أعلن انسحابي من توقيع ودعم حكومة محمد علاوي"، مبينا "اننا لا نعرف كيف تم تشكيل هذه الحكومة".

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واضاف "نحن النواب الموقعون له ولرئيس الجمهورية على الية الاختيار نعلن انسحابنا من تكليف حكومة علاوي".

و اكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري "ابو مازن"، اليوم الخميس، ان الية ترشيح رئيس الوزراء محمد علاوي اثبتت فشلها، فيما اشار الى انه لن يشارك بالحكومة ولا يصوت لها.