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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

متابعات_الخليج 365

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الخميس، شباط 13، 2020.

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وتوقعت الهيئة  أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية ومكة، المدينة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والرياض.

 

كما توقعت سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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