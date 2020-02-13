عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إبرام سلام مشروط مع طالبان

الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الموافقة على اتفاق سلام مع حركة طالبان بأفغانستان.



وقالت شبكة "فوكس بيزنس" إن ترامب أعلن قرارا مشروطا لإبرام اتفاق سلام مع "طالبان"، بعد أن أبلغت مصادر وكالة "رويترز" أن من الممكن توقيع اتفاق خلال الشهر الجاري.

كان الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تلقيت اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو أبلغني فيه بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات السلام الجارية مع طالبان".

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وأضاف: "أبلغني وزير الخارجية الأمريكي بمقترح طالبان الهادف لخفض العنف بمستوى ملحوظ ودائم"، معربا عن سعادته بـ"تطور جدير بالترحيب"، بحسب وصف غني.

وأشار رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله، في تغريدة بعد مكالمة مماثلة مع بومبيو، إلى تفاؤل الأخير بإمكان أن يؤدي خفض العنف والتقدم في المفاوضات الحالية إلى التوصل إلى اتفاق يفتح المجال أمام مفاوضات أفغانية داخلية تؤدي إلى سلام دائم.

وسبق أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مصادر أفغانية وأمريكية، أن ترامب وافق الإثنين على اتفاق مع "طالبان" وفق شروط.

وتتفاوض "طالبان" مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.

ورفض الرئيس ترامب في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع "طالبان" في سبتمبر/أيلول، بعد هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي.