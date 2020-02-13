الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا يستقر وأمريكا تؤكد على عدم استمرار تأثيره على الاقتصاد العالمي

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء "بحذر شديد".

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1310 أشخاص، وأكدت منظمة الصحة العالمية، استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" فى الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية فى مؤتمر صحفي إنه "تم رصد استقرار فى عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير"، وشدد فى هذا السياق على أن التفشى قد يتطور بأى اتجاه

وحسب "رويترز"، أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية بجنيف: "من الممكن أن يسير الانتشار في أي اتجاه".

وأضاف أن فريقا بقيادة المنظمة سافر للصين، في وقت سابق من الأسبوع، قد أحرز "تقدما جيدا".

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس كورونا الجديد، معتبرة أنه أصبح العدو رقم واحد للبشرية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء: "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا... ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن تفشي فيروس كورونا هو حدث لمرة واحدة ولن يستمر بعد عام 2020، ولن يؤثر على توقعات النمو في الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد المحتمل من فيروس كورونا في الصين ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل.