وهاب: رفيق الحريري شكل محور السياسة اللبنانية لسنوات طويلة

لفت رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ لا بد من التأكيد أكنت ممن أحبوه أو ممن إنتقدوا مشروعه أن رفيق الحريري شكل محور ال​سياسة​ ال​لبنان​ية لسنوات طويلة في حياته وبعد إستشهاده في ذكرى إغتياله نقول : رفيق الحريري لبنان يفتقدك بحق".

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