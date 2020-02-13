مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: تعاملنا مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بطريقة شفافة

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ غون، أن بلاده تعاملت مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد بطريقة شفافة و"مسؤولة للغاية".
وفي كلمة له أمام لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، قال: "تبنينا دائما سلوكا منفتحا وشفافا ومسؤولا للغاية في مواجهة الوباء". وأكد انه "أبلغنا منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية ومناطق هونغ كونغ وماكاو وتايوان بكل المعلومات عن الوباء بمجرد توفرها، وتشاركنا معهم التسلسلات الجينية للفيروس، وتواصلنا بفعالية مع البلدان الأخرى".
وكانت الصين قد تعرضت لانتقادات دولية لتسترها على انتشار مرض السارس بين عامي 2002 و2003، في حين أشادت منظمة الصحة العالمية الآن بالإجراءات التي اتخذتها بكين لمواجهة "كوفيد-19".
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