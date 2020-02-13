حال الطرقات الجبلية اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ ضمن نطاق حلبا، بالطرقات المقطوعة هي: ​القبيات​ ​الهرمل​، مشمش مرجحين، ​القموعة​ مرجحين، القموعة القبيات. و​طريق ضهر البيدر​ سالكة امام جميع المركبات أما ​ترشيش​ زحلة سالكة امام جميع المركبات باستثاء الشاحنات.​​​​​​​ إضغط للمزيد

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