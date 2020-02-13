بري: صفحة الثقة انتهت وفتحت صفحة الانصراف الكلي للتصدي للوضع المالي

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قوله ان "صفحة الثقة قد انتهت، وبالتالي فتحت صفحة جديدة أمام ​الحكومة​، عنوانها الانصراف الكلي الى التصدي للوضع المالي بالدرجة الاولى، بما يطمئن اللبنانيين والمودعين. وبقدر ما انّ الثقة النيابية مهمة، فإنّ ثقة الناس بالحكومة وبإنجازاتها، توازيها وربما أكثر".

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