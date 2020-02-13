فيتنام تفرض حجرا صحيا على منطقة يسكنها 10 آلاف شخص بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلطات ​فييتنام​ أنها فرضت حجراً صحياً على منطقة يسكنها أكثر من 10 آلاف شخص بسبب ​فيروس كورونا​ الجديد، وذلك تفادياً لتفشي هذا المرض المميت في فييتنام بعد رصد عدة حالات فيه.

وكانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة قد أوضحت اليوم الخميس، أنه جرى رصد 14840 حالة إصابة جديدة في هوبي، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1310 بحلول نهاية الأربعاء.