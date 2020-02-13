الوطن السورية: أنباء عن انسحاب مرتقب لنقاط المراقبة التركية لمناطق سيطرة مسلحيها

كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" السورية، أن اتفاقاً قد يجري تنفيذه قريباً يقضي بسحب نقاط المراقبة التركية من مناطق تمركزها، حيث يحاصرها ​الجيش السوري​، إلى مناطق وجود التنظيمات التابعة لها، في أقصى الشمال السوري.

تأتي هذه التطورات في وقت واصل فيه الجيش السوري، أمس تقدمه في ​ريف حلب​ الغربي باتجاه معبر "باب الهوى" الحدودي مع ​تركيا​ ب​ريف إدلب الشمالي​.

وبيّن مصدر ميداني في حلب لـ"الوطن" أن الجيش السوري تمكن إثر ​اشتباكات​ عنيفة مع إرهابيي "​جبهة النصرة​" والتنظيمات الإرهابية المرتبطة به، من مد نفوذه إلى بلدة أرناز إلى الشمال من بلدة كفر حلب، وبات على مشارف الفوج 46.