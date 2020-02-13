أعلنت السلطات الصينية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي، مركز تفشي المرض، ارتفع بواقع أكثر من الثلث خلال اليوم الماضي، ليصل إلى 48206 أشخاص.
وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية للصحة اليوم الخميس، أنه جرى رصد 14840 حالة إصابة جديدة في هوبي، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1310 بحلول نهاية الأربعاء.
وبحسب البيانات الرسمية، فإنه تم شفاء 3441 شخصا، بينما لا يزال أكثر من 33 ألفا آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 5647 حالة خطرة، وذكرت اللجنة أنها بدأت تشمل الحالات التي جرى تشخيصها من خلال أساليب جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 242 حالة وفاة ونحو 15 ألف حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" في هوبي الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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