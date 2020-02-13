مقتل 8 أشخاص في حادث سير غربي روسيا

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​ مقتل ثمانية أشخاص، في ​حادث سير​ في غرب ​روسيا​. وأوضحت ان الحادث وقع في قرية رودو بالقرب من مدينة بسكوف، فيما فتحت ​الشرطة​ تحقيقا بالحادث. في سياق آخر، ارتفع عدد ​ضحايا​ حادث سقوط ​حافلة​ ركاب من فوق جسر في منطقة زابايكاليه شرقي روسيا إلى 15 شخصا والعدد مرجح للارتفاع، فيما أصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بإصابات مختلفة الشدة.

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