فيتنام تفرض حجرًا صحيًا على منطقة يسكنها 10 آلاف شخص بسبب كورونا







اسماء السيد - فينه بوك: أعلنت فيتنام الخميس أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص خشية تفشي فيروس كورونا المستجد. جاء في بيان لوزارة الصحة "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا أن "الفترة الزمنية ... هي 20 يوما". وقد أعلنت فيتنام عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، بينها خمس حالات في سون لوي.

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