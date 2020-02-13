الصين تقيل أرفع مسؤول سياسي في مقاطعة هوبي

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بكين: أعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى الى وفاة 1,355 شخصا، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقال الوكالة إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

تأتي إقالة جيانغ بعد أعلان الصين الثلاثاء اقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس.

وكانت المقاطعة قد أبلغت عن ارتفاع كبير في الاصابات بالفيروس الخميس، بحيث وصلت الى نحو 60 الف اصابة بعد تعديل سلطات هوبي لطرق تشخيص الاصابة بالفيروس والاحصاء.

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وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من اوائل المحذرين من الفيروس وتعرّض لاستدعاء من قبل الشرطة لاسكاته.

وتعرّضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الانترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس.

كما واجهت سلطات مدينة ووهان انتقادات في يناير بسبب مضيها قدما باقامة مهرجان سنوي تحضره 40 الف عائلة قبل ايام من اغلاق المدينة. واقيل ايضا مسؤول كبير في الصليب الأحمر في ووهان بسبب التقصير في أداء واجبه.

