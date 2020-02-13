شكرا لقرائتكم خبر عن مهام واختصاصات جمعيات بيوت الشباب واتحاد الكشافة وفقًا للقانون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 218 لسنة 2017، الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية تعريف واختصاصات جمعيات بيوت الشباب، كما حدد مهام الاتحاد العام للكشافة، وذلك كالتالى:

- جمعية بيوت الشباب

تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصاته.

وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيًا عن حركة بيوت الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية.

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ويحدد النظام الأساسى للجمعية الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها وتنظيمها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

- الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة المدنية العامة.

ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية، وغيرها سواء أقيمت فى نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.